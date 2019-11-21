حرب:قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه البرلمان منح زيادة جديدة لرواتب رفحاء الخيالية

حرب:قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه البرلمان منح زيادة جديدة لرواتب رفحاء الخيالية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، أن قانون التقاعد الجديد زاد من راتب رفحاء الى سبعة ملايين ونصف للعائلة المكونة من أب وأم وثلاثة أبناء.وقال حرب في بيان، إن “قانون التقاعد الجديد جعل الراتب الشهري للمشمولين برفحاء مليون ونصف شهرياً للواحد وبذلك سيكون للعائلة منهم المكونة من أب وأم وثلاثة أبناء سبعة ملايين دينار ونصف المليون دينار شهرياً”.وأضاف، أن “هذا الراتب يفوق  أي راتب تقاعدي يتقضاه الوزير والنائب واعلى الرتب العسكرية والدرجات القضائية ورؤساء الجامعات وسواها وهذا حكم قانون بعيداً عن السياسة.وصوت عليه مجلس النواب في جلسته الـ 17 التي عقدت الأربعاء 20 – 11 – 2019.

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