حرب:كتاب الحلبوسي لرئيس الجمهورية في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء ” باطل”

حرب:كتاب الحلبوسي لرئيس الجمهورية في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء ” باطل”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني، طارق حرب، الأربعاء، أن كتاب رئيس البرلمان الى رئيس الجمهورية الذي خول الاخير اختيار مرشح لرئاسة الوزراء باطل دستوريا ويمثل  تجاهلا لأعضاء البرلمان.وقال حرب، في حديث صحفي، إن “كتاب رئيس البرلمان الى رئيس الجمهورية الذي خوله فيه اختيار مرشح رئيس الوزراء يمثل ازدراء  واستخفافاً بأعضاء البرلمان، لأن مثل هذا الامر الخطير في مثل هذه الظروف يشكل عدم اهتمام وتجاهل لأعضاء البرلمان”.وأضاف: “فإذا كان رئيس البرلمان لم يأخذ رأي النواب عن طريق التصويت بهذه القضية الخطرة وهي اختيار رئيس الوزراء ففي أية قضيه يأخذ رأي وقول النواب  وهذا متروك للنواب للاجتماع في جلسة والتصويت على قبولهم كتاب رئيس البرلمان الموجه الى رئيس الجمهورية أو رفضه والذي تضمن تخويل رئيس البرلمان لرئيس الجمهورية بأختيار مرشح رئيس الوزراء دون عقد جلسه والتصويت على مثل هذا الرأي والقول والتخويل الذي منحه رئيس البرلمان الى رئيس الجمهورية ضارباً بعرض الحائط رأي وقول اعضاء البرلمان”.وتابع قائلا: “كما ان تخويل رئيس البرلمان رئيس الجمهورية اختيار شخصية وتكليفه بتشكيل الوزارة يخالف أحكام المادة 76 من الدستور التي قررت ان الكتلة النيابية هي التي ترشح رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية كما طلب رئيس البرلمان من رئيس الجمهورية اختيار المرشح لرئيس الوزراء فكتاب رئيس البرلمان الذي خول رئيس الجمهورية تكليف مرشح من قبل رئيس الجمهورية يخالف الحكم والقاعدة الدستورية”.وأردف حرب: “لذا على رئيس الجمهورية الالتزام بالدستور وترك ما ورد في كتاب رئيس البرلمان لمخالفته الدستور ولان رئيس البرلمان لم يعرض قوله ورأيه الوارد في كتابه على البرلمان واستحصل موافقته اذ ان رأي رئيس البرلمان الوارد بكتابه رأي عضو واحد هو رئيس البرلمان وليس رأي البرلمان لعدم تصويت البرلمان على البرلمان لبيان رأيه وعما اذا كانوا يؤيدون رأي رئيس البرلمان من عدمه  وعلى رئيس الجمهوريه تجاهل ما ورد في كتاب رئيس البرلمان لمخالفته الدستور والقانون .اذ كان على رئيس البرلمان عرض هذا الموضوع الخطير وهو تخويل  رئيس الجمهورية صلاحية اختيار مرشح رئيس الوزراء وبيان رأي البرلمان في مثل التخويل الذي منحه رئيس البرلمان لرئيس الجمهورية لذلك نقول ان كتاب رئيس البرلمان باطل دستوريا وباطل واقعياً لعدم تصويت البرلمان عليه.

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