حرس الحدود العراقي :تنفيذ تمرين عسكري في خور الزبير
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة قوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة، الخميس، أن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوة البحرية نفذت تمريناً عسكرياً مشتركاً على أساس سيناريو افتراضي يقضي بتحرير ميناء تجاري من جماعة إرهابية.وقالت القيادة في بيان: إنه “بحضور رئيس أركان قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة العميد شهاب أحمد نفذت قيادة القوة البحرية وجهاز مكافحة الإرهاب تمرين (صولة الشجعان)”، مبينة أن “التمرين التعبوي شاركت فيه قطاعات لجانب واحد بمستوى قوة واجب، والسيناريو الافتراضي للتمرين هو تحرير ميناء خور الزبير”.ولفتت القيادة الى أنه “تم اجراء تقييم موضوعي لمجريات التمرين، وفي ختامه تمت تهنئة القوة المشاركة لما قدمته من أداء عالٍ وتطبيق جيد للخطة المرسومة للتمرين”.وكانت شهدت الموانئ التجارية في محافظة البصرة تمارين أمنية وعسكرية مشابهة خلال الأعوام الماضية بهدف رفع مستوى جاهزية القوات الأمنية والعسكرية، وتطوير استعدادها للتعامل مع الانتهاكات الأمنية.