 حرق الحنطة ياكواويد انتم تضحكون على الشعب ياابناء الافاعي

 حرق الحنطة ياكواويد انتم تضحكون على الشعب ياابناء الافاعي
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بقلم:ابراهيم محمد

قال المسيح لليهود (( ياابناء الافاعي ))

اذا لم تعلن الحكومة وتمسك الفاعلين ومن وراءهم المسوؤلين عن حرق الحنطة فهم حكومة كواويد نعم بكل صراحة صايرة دايرة تاتي جهات ليلا عشرات السيارات الرباعية ترمي اجهزة وتندلع النيران بالاف الدونمات من الحنطة …ليش ليش.. ياحقراء ياعملاء ياجبناء .. انتم ابناء الافاعي يامن حرقتم قوت الشعب لماذا كيف استطعتم ان تفعلوا ذلك .. اين الحكومة اذا انتم شجعان اعلنوا اسم الفاعل الحقيقي ياكواويد ..

كفى ضحكا على هذا الشعب وانت ايها الشعب كفى جهلا استيقظ وانتبه الى ما يفعلون بك .. انا لم اكن انوي كتابة هذا المقال وكنت قد انتهيت من مقال اّخر لكن حادثة حرق الحنطةانها مثل احتلال العراق انها تعني انه لاامل امام العراق لاصلاحه واعماره .. من حرق الحنطة ابحثوا عن المستفيد واعلنوا ذلك للشعب واذا لم تملكوا الجرأة ولن تملكوها فانتم اذن شركاء بالجريمة .. دولة يضحكون على الشعب يوميا ماخذ طيارة خاصة ومعه 100 تاجر ورايح وين الى فرنسا وين الى المانيا وين الى ايران وين الى السعودية والان الى دولة تركيا والاعلام يقول انها زيارة ناجحة شنو ناجحة لان استقبلك اردوغان يم السيارة وظافر العاني يكتب مقالات اعطونا هدية قلم جاف ( ياولد الفكر من جواريبك المزروفة ) طبعا يستقبلك لالنه يريد ان يبيع لك المنتجات التركية وانت العراق ماذا ستبيع لهم ( مطال ) ماذا ستبيع لهم ..

حرام الضحك على الشعب من تركيا 10 مليار بضائع ومن ايران 20 مليار طرشي ولبن ورقي ومن السعودية 5 مليار دجاج وبيض .. شنو هكذا هو العمل السياسي هكذا ادارة الدولة اكعد بالعراق واعمل لبلدك انت ووزير خارجيتك من السويد الى لندن الى تركيا متى تشتغل وتعمل وتبني وزارتك .. وزير الشباب يروح ينفرج على لعبة يقابل مدير ريال مدريد يكيف البحث في سبل التعاون المشترك من خلال عدة مشاريع مهمة للرياضة العراقية وسبل افتتاح مدارس كروية في عدد من المحافظات وحضور افتتاح ملعب الزوراء (( طبعا كلها من فلوس الشعب المساكين النايم في الشوارع ) لازم نسيت ياوزير الرياضة ان العراق يعرف كرة القدم ولديه لواعيب من ايام بوشكاش وافضل من دي ستيفانوا لكن انت لاتعرف ذلك طول عمرك لابس دشداشة بلا لباس وحافي .. . استحوا طفرت روحنا لعنكم الله يااولاد الافاعي ..

كفى وزير الخارجية يلتقي مؤسسة برنادوت السويدية لتدريب الكوادر الدبلوماسية ايضا من فلوس المكاريد لازم نسيت العراق بلد هاشم جواد وفاضل الجمالي عندما كانت السويد لاتعرف معنى الدبلوماسية كان العراق من مؤسسي الامم المتحدة .. كفى وكفى لقد صبرنا واّن الأوان ليثور الشعب بعد سكوت رجال الدين على الفساد ثوروا ايها الشعب ولكن اياكم اياكم ان تحرقوا او تهدموا او تسرقوا انها اموال الشعب وستعود اليكم ارفضوا هذه المهانة ارفضوا كل هؤلاء فهم يضحكون عليكم باسم الدين .. ثوروا ولنسميها ثورة ((شعلة الحنطة )) .. لان ماجرى امر خطير وكبير .. الافاعي بينكم تحرق الحنطة … يضحكون عليكم مكسب كبير للمتقاعدين دفع رواتبهم شهريا بدلا من شهرين ( اذبحوا خرفان ايها الجياع ستستلموا 400 الف كل شهر بالله عليكم هل في هذا مكسب الا تعلمون ماالذي سيحصل من ازدحام على البنوك عندما يستلم العسكريين والمدنيين رواتبهم في نفس الشهر الم يفكر احد بذلك وضحكوا على الشعب مكسب جديد وغازي الياور المسكين سيستلم 50 مليون شهريا بدلا من 100 مليون كل شهرين مصيبة حلت عليعه كيف سيشتري لبس..ن لنسرين .. اعتذر اليوم ضغطي اكثر من 17 بسبب حرق الحنطة وكان يجب ان اتكلم بكب وقاحة .. مسكين الشعب استيقظوا من نومكم ايها الشعب

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