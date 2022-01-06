حركة أمتداد:الحكومة المقبلة سيتأخر تشكيلها بسبب الصراع على المناصب

حركة أمتداد:الحكومة المقبلة سيتأخر تشكيلها بسبب الصراع على المناصب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت حركة امتداد، الخميس، عن موقفها من المشاورات السياسية الجارية حاليا حول تشكيل الحكومة.وقال عضو الحركة مسعد الراجحي في حديث صحفي ، ان تشكيل الحكومة المقبلة سيطول بفعل الشرخ الموجود بين الفرقاء السياسيين.وتابع الراجحي، ان الصراع الموجود اليوم ينصب على المناصب لا غير وان التوافقات ستطول ما دام الخلاف دائر. مضيفا ان الخلافات السياسية في العلن تخالف ما يجري في الخفاء.واكد الراجحي، ان التدخلات الخارجية ستعود للعملية السياسية مجددا خصوصا في تسمية رئيس الوزراء. 

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