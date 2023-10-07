حركة أمتداد تطالب رئيس الوزراء بتغيير إدارة البنك المركزي العراقي

حركة أمتداد تطالب رئيس الوزراء بتغيير إدارة البنك المركزي العراقي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت حركة إمتداد، السبت، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي، فيما وصفت سياسة البنك بـ”غير المهنيّة”.وقال رئيس الكتلة النائب حيدر السلامي في بيان ، ان” الحكومة تتفرج أمام انهيار الدينار وعجز البنك المركزي عن السيطرة على سعر صرف الدولار، وقيام المصارف باجبار المواطنين على استلام ودائعهم وحوالاتهم بالدينار العراقي”.وأضاف، إنّ” على رئيس الوزراء الخروج عن صمته وإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي وسياسته غير المهنية، وإبعاد هذه المؤسسة المهمة بعيداً عن سيطرة ميليشات الفساد والخراب”.وأكمل السلامي، إنّ” السيطرة على الدولار تبدأ من الحدود وليس من محاربة شركات الصرافة ومصادرة حوالات المواطنين وودائعهم في المصارف”.

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