حركة إمتداد:عودة مجالس المحافظات تكريسا للفساد وعقبة في طريق التنمية

حركة إمتداد:عودة مجالس المحافظات تكريسا للفساد وعقبة في طريق التنمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب حركة امتداد، الخميس، بإلغاء مجالس المحافظات، فيما اعتبرت المجالس حلقة زائدة وباب من أبواب الفساد والمحاصصة بين الأحزاب السياسية.وقال النائب عن الحركة احمد الشرماني في تصريح  صحفي، أن ” مجالس المحافظات هي حلقة زائدة ولم تقدم أي خدمات سابقا للمواطنين ولا يمكن استمرارها “. وأضاف أن “صلاحية مجلس المحافظة المهمة هي فقط انتخاب المحافظ ونائبيه”، لافتا إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد”. وأشار إلى أن امتداد ليست مع عودة مجالس المحافظات كونها حلقة زائدة وباب من ابواب الفساد والمحاصصة السياسية “. وأعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية في حديث سابق عن فشل الكتل السياسية بإيجاد صيغة توافقية معينة لقانون انتخابات مجالس المحافظات سواء “سانت ليغو المعدل” او الدوائر المتعددة.

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