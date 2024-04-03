حركة التغيير:الاعتداءات التركية في شمال العراق أصبحت مشهداً يومياً

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الاستثمار النيابية: البنك المركزي “تعهد” برفع العقوبات الأمريكية عن (28) مصرفاً عراقياً!
المحكمة الاتحادية ترد دعوى تمويل رواتب موظفي الإقليم
مصدر مطلع: ارتباط ميليشيا الحشد الشعبي بالعراق من حيث الرواتب والتجهيز والتسليح فقط
تحالف الحسم:الحلبوسي لن يعود لرئاسة البرلمان
رومانوسكي:تدعو بغداد لاستثمار غاز الإقليم
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الأمم المتحدة:منذ ستة أشهر ونحن ننادي إسرائيل بوقف الحرب على غزة ولكنها “لاتسمع”
إسبانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل
صحة غزة:(108237)بين شهيد وجريح جراء الهجوم الإسرائيلي الدموي على القطاع
دعوة مصرية أردنية فرنسية لوقف إطلاق فوري دائم للنار في غزة
إسرائيل:سنواصل قتل الفلسطينيين في غزة وغيرها ولا يهمنا صوت المجتمع الدولي
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السوداني لميليشيا الحشد:نحن في خدمتكم وخدمة المشروع الإيراني
وزير المالية السابق: صفقات الفساد في العراق تبرم من قبل دولة الليل
نائب:القوانين التي تهم المواطن نائمة على الرف البرلماني منذ 8 سنوات
المالية النيابية:(84) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
منظمة أمريكية:عائلة البارزاني رمز فساد الإقليم
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