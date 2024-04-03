حركة التغيير:الاعتداءات التركية في شمال العراق أصبحت مشهداً يومياً

حركة التغيير:الاعتداءات التركية في شمال العراق أصبحت مشهداً يومياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة التغيير أحمد دبان، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، بأن تكون الاعتداءات التركية على رأس جدول أعمال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.وقال دبان في حديث صحفي، إن “الاعتداءات التركية أصبحت عبارة عن مشهد يومي متكرر ومعتاد ويجب الوقوف بوجهها واستخدام وسائل الضغط التي يمتلكها العراق”.وأضاف أن “ملف الاعتداءات التركية وما يحصل من خروقات يجب أن لا يمر مرور الكرام، لأن هناك عمليات نزوح وسقوط لضحايا، ويجب أن يطرح هذا الملف بقوة في زيارة أردوغان إلى العراق”.ويعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة العراق قبل نهاية نيسان بحسب بيان الرئاسة التركية، والتي من المتوقع أن تشهد مباحثات حول الملفات المشتركة، أهمها الوجود التركي داخل الأراضي العراقية وقضية حزب العمال الكردستاني اضافة الى طريق التنمية.

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