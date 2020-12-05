حركة التغيير:التلاعب بقوت المواطنين أصبح لعبة سياسية

حركة التغيير:التلاعب بقوت المواطنين أصبح لعبة سياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو كتلة التغير الكردستاني في مجلس النواب العراقي، هوشيار عبدالله، السبت، بعض الاحزاب السياسية في بغداد والاحزاب الحاكمة في إقليم كردستان، بالتواطؤ في ملف رواتب موظفي الإقليم.وقال عبد الله في تصريح متلفز ، إن “هناك يأسا وخيبة أمل في الشارع الكردستاني بسبب تأخير الرواتب، وهذا ما يدفع الشارع الكردي للمطالبة بربط ملف الرواتب مباشرة بالحكومة المركزية في بغداد، إلا أن الاخيرة ليس لديها نية لتحمل المسؤولية تجاه شعبها الكردي هناك”.واضاف ان “بعض الاحزاب السياسية الفاسدة في بغداد متواطئة مع الأحزاب الفاسدة في أربيل في ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، لغرض استخدامها كورقة انتخابية للانتخابات المقبلة”.واشار إلى ان “التلاعب بقوت المواطنين اصبح لعبة سياسية يلعبها الطرفان دون الاخذ بنظر الاعتبار اوضاع الناس الاقتصادية ومعاناتهم واليأس الذي يسيطر على حياتهم”.

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