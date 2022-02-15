حركة التغيير:الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني انعكس سلبا على المواطن الكردي

حركة التغيير:الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني انعكس سلبا على المواطن الكردي
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حركة التغيير الكردية جولي أسعد، الثلاثاء، أن المواطن الكردي يدفع ضريبة الخلافات على منصب رئاسة الجمهورية بين الأحزاب في الإقليم.وقال أسعد في تصريح صحفي، إن “المواطن في إقليم كردستان يدفع ضريبة الخلافات بين الحزبين الكرديين على منصب رئاسة الجمهورية، وهذا الخلاف انعكس على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين”.وأضاف أن “المواطن في إقليم كردستان يعيش مرحلة سيئة بسبب نقص الخدمات، وارتفاع سعر الوقود ونقص ساعات تجهيز الكهرباء وتـأخر صرف رواتب الموظفين وغيرها من المشاكل، وهي نتيجة انشغال الأحزاب الحاكمة بالصراع على المناصب”.وتظاهر المئات من المواطنين في محافظة السليمانية احتجاجا على نقص الخدمات في مدن الإقليم.انتهى .

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