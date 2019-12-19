حركة التغيير:العد والفرز الإلكتروني سيطاله “التزوير” والأحزاب لاتحترم الشعب

حركة التغيير:العد والفرز الإلكتروني سيطاله “التزوير” والأحزاب لاتحترم الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن حركة التغيير الكردية، هوشيار عبد الله، الخميس، أن تشريع قانون انتخابات يعتمد العد والفرز الالكتروني، سيطاله “التزوير”.وقال عبد الله، عبر تغريدة، على منصة تويتر، إن “‏قانون الانتخابات الذي يعتمد على العد والفرز الإلكتروني لا يشرفني أن أصوت عليه”، مبينا أنه “في دول الشرق الأوسط لا تسأل من الذي يصوت بل، اسأل عن الذي يعد الأصوات”.وأردف: “باختصار: التزوير قادم”، موضحا أن “الأحزاب التي تمتلك المال والسلاح تصنع قانون انتخابات على مقاسها، وكأن ليس هناك 500 شهيد و20 ألف جريح”.

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