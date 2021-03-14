حركة التغيير:الوفد الكردي لن يحسم الخلاف حول الموازنة

حركة التغيير:الوفد الكردي لن يحسم الخلاف حول الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، الأحد، أن ذهاب الوفد الكردي مجددا الى العاصمة بغداد لن يحسم الخلاف الدائر بخصوص قانون الموازنة.وقال شيخ وهاب في تصريح صحفي، إن “الخلاف أعمق وهو نتيجة تراكمات لسنوات وهناك أشياء هي خارج قدرة حكومة الإقليم، مثل عقود النفط المبرمة مع شركات أجنبية والتي لايستطيع الإقليم التلاعب بها من الناحية القانونية”.وأضاف أنه “لايتوقع حصول اتفاق بخصوص قانون الموازنة، لآن الإقليم لايمكنه تسليم كامل الإيرادات النفطية أوتسويقها عبر شركة سومو، لآن هذا الأمر سيوقعه بمشاكل قانونية، ومن الوارد جدا التصويت على الموازنة بغياب الكرد”.وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أكد، امس السبت، أن الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني سيزور بغداد اليوم الأحد.

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