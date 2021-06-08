حركة التغيير:تركيا تحاول اشعال حرب أهلية في الإقليم

حركة التغيير:تركيا تحاول اشعال حرب أهلية في الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في الحركة التغيير محمود شيخ وهاب، الثلاثاء، بوحدة الصف الكردي وإنهاء الصراع الحاصل بين حزب العمال والديمقراطي الكردستاني، مؤكدا أن تركيا تحاول اشعال حرب أهلية في إقليم كردستان.وقال شيخ وهاب في تصريح صحفي، إن “تركيا تخطط لإشعال الحرب الأهلية بين الكرد، من آجل تنفيذ مشروعها التوسعي داخل العراق”.وأضاف أن “تركيا لديها أطماع ومشروع لأحتلال أراضي إقليم ومحافظة نينوى، ومشروعها الحالي يمر عبر إشعال الحرب الداخلية بين الكرد، والحل الوحيد هو بغلق قواعدها ومعاملتها كقوة محتلة من قبل الحكومة والبرلمان العراقي”.وقبل أيام قتل 5 من عناصر البييشمركة وأصيب 5 آخرين بهجوم شنه حزب العمال على قوة من البيشمركة بمحافظة دهوك.

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