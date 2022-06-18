حركة التغيير:تركيا لا تحترم السيادة العراقية

حركة التغيير:تركيا لا تحترم السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حركة التغيير عدنان عثمان، السبت، أن تركيا تمادت واستهترت بسيادة العراق بسبب تعاون جهات عراقية معها.وقال عثمان في حديث  صحفي، إن “هناك جهات عراقية هي من تسهل للطائرات التركية القصف، وأيضا هناك صمت معيب من الحكومة الاتحادية على مايجري من انتهاكات خطيرة”.وأضاف أنه “في السابق كانت الاختراق والانتهاكات والقصف مختصر على المناطق الحدودية، لكن الأمر تعدى ليصل للمناطق السكانية وهناك ضحايا يستشهدون بشكل يومي”.وأشار عثمان الى أن “هناك جهات كردية تتعاون مع السلطات التركية على حساب سيادة البلد، وهذه جريمة كبرى يجب الوقوف عليها”.وقصفت الطائرات التركية يوم أمس تجمعا أمام أحدى محطات الوقود في قضاء كلار بمحافظة السليمانية، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين. 

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