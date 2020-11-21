حركة التغيير:جمع أكثر من 100 توقيع لطلب مناقشة ربط موظفي الإقليم بالمركز مباشرة

حركة التغيير:جمع أكثر من 100 توقيع لطلب مناقشة ربط موظفي الإقليم بالمركز مباشرة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حركة التغيير الكردية بيستون فائق , السبت , عن جمع اكثر من 100 توقيع لطلب مناقشة ربط موظفي الإقليم بالمركز مباشرة اسوة بباقي موظفي العراق , مؤكدا وجود اعداد كبيرة من الموظفين الفضائيين في مؤسسات الإقليم.وقال فائق في تصريح  صحفي , ان ” نواب الإقليم الاتحاديين جمعوا اكثر من 100 توقيع لغرض تقديم طلب لمناقشة ربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة المركزية اسوة بموظفي العراق ” .وأضاف ان ” على الإقليم ان يجري تقاطع في المعلومات بشان موظفي الإقليم لكون حجم الموظفين لايتناسب وحجم السكان في الإقليم واننا والحكومة المركزية متاكدين بوجود اعداد كبيرة من الموظفين الفضائيين في مؤسسات الإقليم والبيشمركة”.وأوضح فائق، أن “عدم اجراء تقاطع الكتروني باعداد وأسماء الموظفين الحقيقين سوف لن يحصلوا على موافقة البرلمان الاتحادي والحكومة المركزية لكونه شرط سبق وان طرحه البرلمان الاتحادي والحكومات المركزية السابقة ” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *