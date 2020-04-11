حركة التغيير:حراك شعبي ضد حزبي بارزاني وطالباني بسبب الفساد

حركة التغيير:حراك شعبي ضد حزبي بارزاني وطالباني بسبب الفساد
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- توقع النائب السابق عن حركة التغيير الكردية محمود رضا ، السبت، حصوا حراك شعبي كردي معارض للاحزاب الرئيسية في اقليم كردستان، مبينا ان الشعب الكردي يعاني الامرين بسبب سراق الاموال العامة.وقال رضا في تصريح  صحفي، ان “المناطق الكردية ليست بمعزل عن الحراك السياسية في المركز وهي ستتأثر بشكل حتمي بما يجري من تغييرات تشكيل تشكيل حكومة المركز وغيرها”.واضاف ان “الحراك الكردي سيكون ايجابي لمحالسبة الطغاة وسراق المال العام في الاقليم   كما يعاني الشعب في  وسط وجنوب العراق”.وأشار رضا إلى انه “لا يمكن الانخداع بالاستقرار السطحي والهدوء المؤقت في الاقليم كثير حيث لا يمكن صمود الشعب امام سرقة امواله بشكل يومي”.

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