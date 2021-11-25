حركة التغيير:حكومة الإقليم أصبحت فاقدة للشرعية بعد رفض الشعب الكردي لها

حركة التغيير:حكومة الإقليم أصبحت فاقدة للشرعية بعد رفض الشعب الكردي لها
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن حركة التغيير أمين بكر،  الخميس، أن نسبة المقاطعة في الانتخابات النيابية الأخيرة في إقليم كردستان  وصلت إلى 75%، معتبرا أن حكومة إقليم كردستان فاقدة للشرعية.وقال بكر في تصريح صحفي، إن “75 % من أبناء الشعب الكردي قاطع الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي نتيجة الإهمال المتعمد”.واضاف ان “المقاطيعن للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان يعتبروها مسرحية تهدف الى ابقاء النخبة الحاكمة في السلطة”، مبينا أن “العديد من القوى السياسية والحركات والمنظمات الكردية ترفض الاعتراف بشرعية حكومة الاقليم لاسباب عيدية في مقدمتها الاوضاع الاقتصادية المريرة”.وكان بكر أكد في تصريح سابق ، أن أبعاد المفسدين والسراق المتسلطين على رقاب الشعب الكردي بات ضرورة ملحة. 

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