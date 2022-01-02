حركة التغيير:ضعف الحكومة الاتحادية وأربيل وراء استمرار القصف التركي في شمال العراق

حركة التغيير:ضعف الحكومة الاتحادية وأربيل وراء استمرار القصف التركي في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حركة التغيير عدنان عثمان، الأحد، أن استمرار القصف التركي وبشكل يومي على مناطق الإقليم دليل على ضعف سلطات الدولة، فيما أشار الى اتفاق ثلاثي يقف وراء استمرار القصف التركي.وقال عثمان في تصريح صحفي، إن “تكرار القصف وعلى مناطق وقرى مختلفة يوميا، دليل ضعف سلطات الدولة، نتيجة الصمت المطبق من حكومتي بغداد وأربيل”.وأضاف، أن “بغداد وأربيل لديهم القدرة للرد على ذلك القصف، من خلال الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية، لكن يبدو أن اتفاقا ثلاثيا بين أنقرة وبغداد وأربيل وراء استمرار القصف”.وقصفت الطائرات التركية يوم أمس مواقع عديدة في ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل، أسفرت عن حرق مساحات زراعية واسعة. 

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