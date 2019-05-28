حركة التغيير:كردستان تحت حكم العائلة البارزانية “الملكية”

حركة التغيير:كردستان تحت حكم العائلة البارزانية “الملكية”
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- هاجمت حركة التغيير الكردية، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني رغم التصويت على نيجرفان البارزاني لرئاسة الإقليم، مشيرة إلى أن عائلة البارزاني استحوذت على السلطة وتحولت إلى ملكية تتحكم بجميع المناصب.وقال القيادي في الحركة امين بكر في تصريح  صحفي، إن “الاتحادين الوطني الكردستاني والإسلامي والجيل الجديد قاطعا الجلسة احتجاجا على عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي مع الحزب الديمقراطي”.وأضاف بكر، أن “حركة التغيير أيدت التصويت خلال جلسة اليوم على مرشح الديمقراطي نيجرفان البارزاني الذي حصل على أغلبية الأصوات وأهلته لتولي المنصب قانونيا”.وأوضح بكر أن “الحزب الديمقراطي حول عائلة البارزاني الى ملكية تستحوذ على جميع المناصب وقادرة على إدارة البرلمان والحكومة ما خلق استياءً شعبياً كبيراً في إقليم كردستان”.

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