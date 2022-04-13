حركة التغيير:منافذ الإقليم الحدودية بوابات الفساد لأحزاب السلطة

حركة التغيير:منافذ الإقليم الحدودية بوابات الفساد لأحزاب السلطة
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكدت القيادية في حركة التغيير كويستان محمد، الأربعاء، عن تفاصيل مهمة تخص إدارة المعابر الحدودية في إقليم كردستان العراق.وقالت محمد في حديث صحفي، إن “هناك 21 معبرا حدوديا ضمن الحدودية الإدارية لإقليم كردستان سبعة منافذ منها تابعة لإدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظتي أربيل ودهوك”.وأضاف أن “باقي المنافذ تابعة لإدارة الاتحاد الوطني الكردستاني، وحكومة الإقليم لاتعلم عنها شيئا ولا عن معدل الإيرادات المالية، وعائداتها تذهب لعوائل السلطة وشخصيات متنفذة في الحزبين”.ويتهم نواب وشخصيات سياسية منافذ الإقليم بأنها بوابة من بوابات الفساد الكبرى، ومحطة لتهريب وإدخال البضائع الممنوعة إلى العراق. 

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