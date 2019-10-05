حركة التغيير تتضامن مع الانتفاضة الشبابية

حركة التغيير تتضامن مع الانتفاضة الشبابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت كتلة التغيير النيابية بياناً اليوم جاء فيه أن “المظاهرات التي يقوم بها المواطنون العزل في العراق، هي نتاج تراكم سنوات من هدر مئات المليارات من ثروات العراق بسبب فساد النخب المتسلطة المتعاقبة، وعدم وجود أبسط الخدمات الأساسية و البطالة و الحرمان، وإضعاف ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية بسبب تزوير الانتخابات العامة والمحلية”.وشدد البيان “نحن في كتلة التغيير النيابية نؤيد المطالب المشروعة للمتظاهرين و ندين بشدة إستخدام الرصاص الحي لمواجهتهم. في الوقت نفسه لانخفي خوفنا العميق من ان استمرار الاوضاع بهذه الصورة سيحول العراق أكثر فأكثر إلى ساحة للصراعات المفتوحة الإقليمية والدولية وربطه بأزمات المنطقة برمتها”.وطالبت الكتلى “لذلك نطالب الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع فعلي وعاجل للإصلاح والتغييرات الوزارية الضرورية بأسرع وقت لإقراره في مجلس النواب.نؤكد مرة أخرى دعمنا الكامل للإصلاح الجذري في العراق، ونرى بأن الإصلاح في العراق يشجع الإصلاح في الإقليم أيضا. وفي هذا السياق نرى بأن انعقاد مجلس النواب بدون وجود مشروع و خارطة طريق واضحة للتغيير و الإصلاح الجذري لايؤدي الى حل المشاكل و يمكن أن يؤجج الوضع أكثر فأكثر”.

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