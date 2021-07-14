حركة التغيير تدعو إلى إنهاء السيطرة الحزبية على الأجهزة الأمنية في الإقليم

حركة التغيير تدعو إلى إنهاء السيطرة الحزبية على الأجهزة الأمنية في الإقليم
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، الأربعاء، إلى إنهاء السيطرة الحزبية على الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان.وقال شيخ وهاب في حديث صحفي: إن “الأجهزة الأمنية من البيشمركة والآسايش والشرطة يجب أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية ومهمتها الدفاع عن جميع المواطنين وحماية أراضي الإقليم”.وأضاف أن “تعيين المسؤولين الأمنيين وإقالتهم يجب أن يكون مرتبط بالوزير المباشر أو رئاسة الإقليم، وليس عن طريق أحزابهم، لآن ذلك يدخل في خانة الفوضى التي تستغل في الصراعات السياسية”.وتشهد السليمانية توترات أمنية على خلفية إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين، ما عمق الخلاف داخل صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني.

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