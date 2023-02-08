حركة التغيير تدعو الحكومة إلى تفعيل مراقبة التزام الصيرفات بالسعر الجديد لصرف الدولار

حركة التغيير تدعو الحكومة إلى تفعيل مراقبة التزام الصيرفات بالسعر الجديد لصرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي بحركة التغيير، محمود شيخ وهاب، اليوم الاربعاء، إلى تفعيل مراقبة التجار بعد قرار الحكومة بخفض سعر الدولار، واصفا قرار السوداني بالمهم والشجاع.وقال شيخ وهاب، في حديث صحفي: إن “هذه الخطوات الجريئة من الحكومة ومن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحاجة إلى دعم ومساندة”، واصفا القرار بـ”المهم والشجاع”.وأضاف أنه “يجب تشديد الرقابة على التجار لضمان عودة الأسعار لوضعها السابق واستقرار الأوضاع كما كانت عليه”.وكان مجلس الوزراء قد صادق، امس الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد. 

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