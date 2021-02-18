حركة التغيير تدعو بغداد إلى إيقاف الإجراءات التعسفية بحق الشعب الكردي من قبل سلطة الإقليم

حركة التغيير تدعو بغداد إلى إيقاف الإجراءات التعسفية بحق الشعب الكردي من قبل سلطة الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أدان النائب عن حركة التغيير كاوه محمد، الخميس، صدور قرار قضائي بالحكم على 5 ناشطين وصحافيين في دهوك بالسجن لمدة 6 سنوات، فيما طالب القضاء العراقي بالتدخل.وقال محمد في تصريح صحفي، إن “هذا القرار يعكس حالة التعسف التي يعيشها سكان الإقليم، ومدى الظلم والقسوة التي يتعرضون لها”.وأضاف أن “على البرلمان العراقي ومجلس القضاء الأعلى والحكومة ومفوضية حقوق الإنسان والأمم المتحدة أن يكون لها دورا في مايجري لإيقاف الإجراءات التعسفية، فليس من المعقول أن يتم الحكم على ناشطين لأنهم طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة”.وأشار محمد إلى أن “الإقليم هو جزء من العراق، ولذلك يجب أن تكون سلطة مجلس القضاء الأعلى على جميع المحاكم في الإقليم”.وكان محكمة الجنايات في أربيل قد أصدرت حكما بالسجن 6 سنوات على 5 ناشطين من محافظة دهوك بتهمة محاولة إسقاط الحكم في الإقليم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *