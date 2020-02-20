حركة التغيير تدعو حكومة مسرور إلى توزيع صلاحياتها على مجالس محافظات الإقليم

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الشيوخ الأمريكي :مشروع قرار يحث واشنطن وطهران على العودة للإتفاق النووي
روحاني:الولايات المتحدة أرسلت لنا عشرات الرسائل للحوار معها
الرئيس التونسي يتوعد بحل البرلمان إن لم يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ
استطلاع..80% من الإيرانيين لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية
الفخفاخ يعلن التشكيلة الحكومية التونسية
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بالوثائق..نائب يرفع دعوى قضائية ضد وزير المالية وشركة سومو للتلاعب بالأموال
الجابري:مجلس الوزراء وافق على خطة كهرباء محافظة ذي قار
نائب يرفع دعوى قضائية ضد حكومة عبد المهدي
المالية النيابية:إرسال الموازنة العامة إلى البرلمان مرهون بتشكيل الحكومة
الطاقة النيابية ترد على “معجزة” وزير الطاقة الأمريكي:الصادرات النفطية للإقليم لاتتجاوز تعليمات منظمة أوبك المرتبط بها العراق
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باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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