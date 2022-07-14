حركة التغيير تستغرب من صمت حكومة الكاظمي على الاعتداءات التركية المستمرة

حركة التغيير تستغرب من صمت حكومة الكاظمي على الاعتداءات التركية المستمرة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدت حركة التغيير الكردية، الخميس، استغرابها من استمرار سكوت حكومة تصريف الاعمال على الاعتداءات التركية المستمرة، مبينا ان استهداف ناحية بعشيقة بواسطة مروحيات دليل على استهتار تركي كبير او اتفاق مبطن.وقال القيادي بالحركة محمود شيخ في تصريح  صحفي، إن “الاعتداءات التركية وصلت الى حد الاستهتار واستهداف المواطنين بواسطة رشاشات المروحيات في نينوى”.وأضاف شيخ، ان “استهداف المنازل في نينوى دليل على وجود استهتار كبير او تعاون اكبر بين حكومتي انقرة وبغداد بشأن التواجد التركي”.واشار الى ان “ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق من حكومة مصطفى الكاظمي وعدم اصدار الاجهزة الامنية اي بيان يخص العمليات العسكرية التركية ومتابعتها واستنكارها على اقل تقدير”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *