حركة التغيير تسلم أسماء مرشحيها لمسرور بارزاني

حركة التغيير تسلم أسماء مرشحيها لمسرور بارزاني
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- سلم حركة التغيير، الاحد، اسماء مرشحيها للمناصب الحكومية، للكابينة التاسعة في اقليم كردستان.وبحسب معلومات حصلت عليها “شبكة أخبار العراق”  ان “الحركة حسمت اسماء مرشحيها وهم كل من مصطفى سيد قادر لمنصب نائب رئيس اقليم كردستان، بالاضافة الى آوات شيخ جناب لمنصب وزير المالية”.وأضافة ان “كويستان محمد لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ودانا عبدالكريم لمنصب وزير الاعمار والاسكان وكمال مسلم لمنصب وزير الصناعة والتجارة”.

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