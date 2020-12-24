حركة التغيير تطالب بربط قوات البيشمركة في وزارة الدفاع الاتحادية

حركة التغيير تطالب بربط قوات البيشمركة في وزارة الدفاع الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن كتلة التغيير غالب محمد، الخميس، بربط قوات البيشمركة الكردية بوزارة الدفاع الاتحادية مباشرة.وقال محمد في تصريح  صحفي، إنه “في الاتفاق الجديد لقانون الموازنة لعام 2021، فأن رواتب البيشمركة ستتولى دفعها الحكومة الاتحادية، ولكن السيطرة الفعلية على تلك القوات هي لأحزاب السلطة الحاكمة”.وأضاف أنه “من غير المعقول أن تكون القوة العسكرية الأولى في الإقليم هي قوات حزبية وغير مسيطر عليها من قبل الحكومة الاتحادية ولا حكومة الإقليم”.وأشار إلى أن “البيشمركة منقسمة إلى قسمين هما قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني وقوات 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه الأحزاب هي من تتحكم بإدارة قوات البيشمركة، وهذا غير منطقي، لآن هذا القوة يجب أن تكون مهمتها الدفاع عن الإقليم ومرتبطة بجهة رسمية”.وكان القيادي في حراك الجيل الجديد آرام محمد، قد كشف عن وجود فساد إداري ومالي والآلاف من الفضائيين في وزارة البيشمركة يصل عددهم إلى 120 ألف عنصر.

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