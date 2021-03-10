حركة التغيير تطالب حزبي بارزاني وطالباني بربط البيشمركة في وزارة الدفاع الاتحادية

حركة التغيير تطالب حزبي بارزاني وطالباني بربط البيشمركة في وزارة الدفاع الاتحادية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، الاربعاء، بإعادة تنظيم قوات البيشمركة وجعلها قوة رسمية مرتبطة بحكومة الإقليم ووزارة الدفاع الاتحادية.وقال وهاب في حديث صحفي، إنه “من غير المعقول أن تكون قوات البيشمركة وهي حرس الإقليم والقوة العسكرية الأولى في كردستان تخضع لسيطرة الأحزاب، وتنقسم إلى قسمين قوات 70 المرتبطة بالاتحاد الوطني وقوات 80 المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضاف أنه “يجب تنظيم هذه القوة وإخضاعها للمؤسسة العسكرية، وأن تكون قوة رسمية غير حزبية، وتنظيفها من الفضائيين والكم الكبير من المراتب العليا”وتخضع قوات البيشمركة لسيطرة الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، في وقت طالب نواب وشخصيات سياسية بضرورة ربط تلك القوة بالقائد العام للقوات المسلحة، وعدم إبقائها بيد أحزاب السلطة.

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