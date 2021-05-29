حركة التغيير تكشف عن وجود الآلاف الفضائيين في دوائر الإقليم

حركة التغيير تكشف عن وجود الآلاف الفضائيين في دوائر الإقليم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن حركة التغيير غالب محمد، السبت، عن وجود الآلاف من الفضائيين مازالوا يملؤون المؤسسات والدوائر الحكومية في إقليم كردستان.وقال محمد في حديث صحفي، إن “الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة الإقليم لا تساوي شيئاً أمام حجم الفساد الكبير”، مشيراً إلى أن “هناك تفاهماً بين أحزاب السلطة الحاكمة على السكوت على هذه الأرقام الفضائية، لأن الأسماء تابعة لتلك الأحزاب”.وأضاف أنه “بحسب الإحصائيات فأنه يوجد بحدود 300 ألف فضائي أغلبهم في مؤسسة البيشمركة والمؤسسات الأمنية، فضلاً عن مؤسسة السجناء والرعايا الاجتماعية والتربية والصحة”.وأشار محمد إلى أن “هناك موظفين لا يقومون بأي عمل ولايؤدون أعمالهم في دوائرهم، وهم متفرغون للعمل الحزبي، ولكن يتم احتساب رواتب لهم، وهؤلاء تستخدمهم أحزاب السلطة كأصوات انتخابية”.وبين أنه “لهذا السبب ترفض حكومة الإقليم اللجوء لقضية دفع رواتب موظفيها عن طريقة التوطين عبر الماستر كارد، لأنه سيقلل من حجم الفساد والأرقام الفضائية”.

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