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نائب كردي:حكومة الإقليم لن تتراجع عن تعهدها بتسليم النفط إلى بغداد
حركة التغيير تكشف عن وجود الآلاف الفضائيين في دوائر الإقليم
الزراعة النيابية تطالب الحكومة بحفر الابار لتوفير المياه للاراضي الزراعية
نائب يستبعد إجراء الانتخابات في موعدها المبكر
نائب يستغرب عدم استخدام الحكومة أوراق ضغطها على إيران وتركيا جراء قطع المياه عن العراق
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نائب كردي:حكومة الإقليم لن تتراجع عن تعهدها بتسليم النفط إلى بغداد
نائب يستغرب عدم استخدام الحكومة أوراق ضغطها على إيران وتركيا جراء قطع المياه عن العراق
حزب طالباني يتبنى قراراً بمنع الاستقطاع من رواتب موظفي الإقليم
نائب يكشف عن صفقة فاسدة بقيمة ملياري دولار على بعد امتار من مكتب الكاظمي
الخدمات النيابية:يجب محاسبة وزراء الكهرباء عن هدر مليارات الدولارات التي صرفت على الوزارة
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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