حركة التغيير تنتقد كثرة إيفادات الرئاسات الثلاث

حركة التغيير تنتقد كثرة إيفادات الرئاسات الثلاث
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير غالب محمد علي ، الاربعاء، الايفادات الكثيرة التي تقوم بها الرئاسات الثلاث، مبينا ان تنقلهم بين الدول اكثر من وجودهم في مكاتبهم.وقال علي في بيان صحفي ، ان”الرئاسات الثلاث قد كثرت وبدل من التنقل مابين الدول عليهم الجلوس في مكاتبهم لإيجاد الحلول لمشاكل الدولة والشعب الذي يعاني الامريين بسبب سوء الخدمات والبطالة والمشاريع المتلكئ”واضاف، “هنالك الكثير من الملفات العالقة التي تحتاج إلى حل وخاصة ملف إكمال الكابينة الوزارية وملف الفساد الذي اصبح من الملفات الشائكة التي تعاني منها اغلب مؤسسات الدولة، داعيا الرئاسات الى إكمال الملفات العالقة بدل السفر لعقد الاتفاقيات”.

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