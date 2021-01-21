حركة التغيير تنفي التدخل الإيراني في مواقفها السياسية

حركة التغيير تنفي التدخل الإيراني في مواقفها السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى هوشيار عمر علي منسق غرفة العلاقات الدبلوماسية في حركة التغيير يوم الخميس الانباء المتداولة حول تدخل ايران في الشؤون الداخلية السياسية للحركة.وقال علي في بيان اليوم، “اننا ننفي هذا الخبر الذي لا اساس له من الصحة”، مردفا بالقول ان المواقف السياسية للحركة تعبر عنها غرفة العلاقات الدبلوماسية.وكانت مواقع الكترونية محلية تداولت خبرا يفيد بان ايران لها تأثير على القرارات السياسية الصادرة عن الحركة سواء على مستوى اقليم كوردستان ام العراق.

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