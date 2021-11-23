حركة الجيل الجديد:حكم العوائل في الإقليم سينتهي قريباً

حركة الجيل الجديد:حكم العوائل في الإقليم سينتهي قريباً
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السليمانية/ شبكة أبار العراق- عدّت الفائزة في الانتخابات النيابية سروة عبد الواحد، الثلاثاء، الفشل المتراكم في إقليم كردستان بأنه سينهي حكم العوائل.وقالت عبد الواحد في تغريدة على موقعها في “تويتر” ، إن “التظاهرات في أربيل والسليمانية وكلار ورانية مستمرة، والطلبة هم من يغيرون الواقع في المجتمع ومطالبتهم بحقوقهم وعدم التنازل عنها دليل وعيهم”.وأضافت أن “الفشل المتراكم في الإقليم سينهي حكم العوائل”.

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