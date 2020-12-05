حركة الجيل الجديد تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الشعب الكردي من قبل حكومة الإقليم

حركة الجيل الجديد تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الشعب الكردي من قبل حكومة الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الجيل الجديد سيروان بابان، السبت، أن ماحصل في تظاهرات السليمانية يعكس حالة القمع والاستهتار لأحزاب السلطة في الإقليم.وقال بابان في تصريح صحفي، إنه”نطالب مؤسسات حجقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف الإجراءات البوليسية والقمعية التي تقوم بها عوائل السلطة الحاكمة داخل إقليم كردستان”.وأضاف أن”تقارير لجان ومنظمات حقوق الإنسان يجب أن تشير إلى حالة الاضظهاد والعنف والانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية والحزبية ضد المواطنين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.وأشار بابان إلى أن “الأحزاب لا تحترم القانون ولا حصانة النواب ولا حقوق الإنسان، وذلك بسبب تهاون المجتمع الدولي معها، وعدم وجود تقارير وإحصائيات لمنظمات حقوق الإنسان عن الأوضاع الكارثية داخل الإقليم”.

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