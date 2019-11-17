حركة الجيل الجديد تطالب بفتح ملفات فساد بيع النفط من قبل حكومة الإقليم

حركة الجيل الجديد تطالب بفتح ملفات فساد بيع النفط من قبل حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت حركة الجيل الجديد، الاحد، الى فتح ملفات الفساد في بيع النفط باقليم كردستان، مبينة ان جميع اموال بيع النفط تذهب خارج اطار ميزانية الدولة او البنوك الحكومية.وقال القيادي في الحركة محمد رؤوف في تصريح  صحفي، ان “على الجهات المختصة التحقق بجميع ملفات الفساد في العراق واقليم كردستان”.واضاف رؤوف، ان “ملف الفساد في الاقليم يختصر في بيع النفط وتحويل الاموال الى جهات نافذة في الاقليم دون تقييدها او ضمها الى خزانة الدولة كما تجري العادة في جميع البلدان”.وكانت مجلة Variety الأميركية كشفت في تقرير لها امس السبت، عن قيمة القصور التي أشتراها منصور بارزاني نجل مسعود بارزاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.وقالت المجلة في تقرير لها، إن “منصور ابن مسعود برزاني اشترى قصرين في بيفيرلي هيلز بلوس انجلوس قيمة احدهما 20 مليون دولار والثاني 27 مليون دولار”. 

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