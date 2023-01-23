حركة امتداد:إبعاد نواب ثورة تشرين من قبل الحلبوسي سيكون ثمنها غالي

حركة امتداد:إبعاد نواب ثورة تشرين من قبل الحلبوسي سيكون ثمنها غالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجمت حركة امتداد ، الاثنين،  رئيس السلطة التشريعية محمد الحلبوسي، مشيرة الى انه ينتهج سياسة ضرب الخصوم وتكميم الافواه .وقال عضو حركة امتداد مسعد الراجحي في تصريح صحفي، إن “ائتلاف إدارة الدولة شجع الحلبوسي في الاستحواذ والتفرد بقرارات البرلمان ومنع النواب من ممارسة حقهم التشريعي”. وأضاف الراجحي، أن “أبعاد نواب حركة امتداد عن اللجان النيابية (ألف وباء) يعد سلوك استبدادي ديكتاتوري فاضح ضد مكانة عضو مجلس النواب العراقي التي منحت بإرادة الشعب وصوته”. وأشار إلى أن “ما جرى ضد النائب ليث الدليمي ونواب حركة امتداد هو استهداف سياسي واضح من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”، مؤكدا أن “الحلبوسي يحاول استخدام السلطة التشريعية لتكميم افواه النواب “. وكان تحالف الانبار الموحد أعلن في وقت سابق، عن تضامنه مع النائب المبعد ليث الدليمي وجمهوره برفض سلوكيات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التعسفية، مشيرا الى ان التظاهرة التي نظمها جمهور الدليمي امام مجلس النواب ستعقبها تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستقالة .

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