حركة امتداد:الحشد ليس مخولا بالضبط القضائي بموجب قانونه
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الأمين العام لحركة امتداد علاء الركابي، الاحد، عن سعيه لتشكيل لجنة تضم في عضويتها مؤسسات حكومية وامنية وقضائية للتحقيق بشأن وفاة الشيخ “إقبال دوحان”، وفيما شكك برواية وفاة الشيخ وانتمائه، وقال الركابي في بيان ، إنه “تم تداول الخبر أدناه في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي وهو : أن بعد 24 ساعة من إطلاق سراحه من قبل امن الحشد وفاة الشيخ الدكتور “إقبال دوحان” شيخ مشايخ عشيرة ال مرمض/قبيلة الاگرع في الديوانية متاثرا بآثار ضرب وتم تسلمه من قبل ذويه في مستشفى الكرخ في ردهة غسيل الكلى وهو في العقد الثامن من عمره”. مبينا ان “الحشد وأمن الحشد بحسب القوانين النافذة ليس مخولا بالضبط القضائي ولا بالتحقيق مع أي مواطن مدني أو عسكري خارج إطار الحشد نفسه “.