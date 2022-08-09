حركة امتداد:لافائدة من إجراء الانتخابات بدون تعديل الدستور وتغيير شكل النظام

حركة امتداد:لافائدة من إجراء الانتخابات بدون تعديل الدستور وتغيير شكل النظام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة امتداد ضياء الهندي، الثلاثاء، ان إجراء الانتخابات الجديدة بدون تغيير الدستور العراقي لن يغير شيئا من وضع البلد الحالي، فيما حدد الشروط الواجب عملها قبل حل البرلمان والمضي بعملية الانتخابات.وقال الهندي في حديث صحفي، إن “رأي كتلة امتداد في حل البرلمان وإعادة إجراء انتخابات مبكرة يتمثل بعدة شروط أبرزها قد يكون: تعديل الدستور، و تغيير نظام الحكم إلى شبه رئاسي”، مؤكدا أننا “لن نطالب بأمور ليست ذات نفع مثل إعادة الانتخابات فقط”.وأضاف: “أكاد أن أكون جازماً أن إعادة الانتخابات بدون تعديل الدستور لن تغير شيئا من الوضع العراقي”.وكان النائب المستقل ناظم الشبلي قد أكد، أن الفقرات التي سيتم التعديل عليها قبل حل البرلمان هي المادة 68 المعنية بالكتلة الأكبر، وأيضا مادة الثلث المعطل والثلثين لتحقيق نصاب التصويت على رئيس الجمهورية”.

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