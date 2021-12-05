حركة امتداد:لن نشارك في الحكومة المقبلة سواء”أغلبية أو توافقية”

حركة امتداد:لن نشارك في الحكومة المقبلة سواء”أغلبية أو توافقية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حركة امتداد، التي تملك (9) مقاعد برلمانية، اليوم الأحد، انها لن تشارك في الحكومة العراقية الجديدة، مهما كانت شكلها.وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي في حديث صحفي، ان “حركة امتداد لن تشارك في الحكومة العراقية الجديدة، سواء كانت حكومة اغلبية او توافقية ، والحركة سوف تتجه نحو المعارضة من خلال دورها الرقابي والتشريعي في البرلمان العراقي الجديد”.وبين ان “حركة امتداد منفتحة على كافة المستقلين الجدد والأحزاب من أجل تشكيل كتلة معارضة قوية وهناك الكثير من التحالفات والتفاهمات مع عدد من الجهات سواء مستقلين أو أحزاب جديدة”، مبينا ان “التحالف ينتظر المصادقة على النتائج لغرض الإعلان الرسمي عن تلك التحالفات التي ستكون نواه لتشكيل معارضة حقيقة في مجلس النواب العراقي”.

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