حركة امتداد تدعو الى حل البرلمان وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقل

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تقرير أوروبي:تركيا تشترط على العراق الضعيف شراء معداتها العسكرية مقابل إطلاق المياه
شركة سومو:حكومة الإقليم مصرّة على رفض تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط والغاز
خبير قانوني:بإمكان البرلمان تخويل الحكومة بإرسال قانون الموازنة العامة
الزراعة النيابية:الكاظمي “يخاف من فتح فمه” مع إيران وتركيا حول قطعهما المياه عن العراق
البنك المركزي العراقي يعلن عن إجراءات تصحيحية لمكافحة غسيل الأموال
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