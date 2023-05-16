حركة امتداد تطالب الخارجية بإبعاد ترشيح السفراء عن المحاصصة

حركة امتداد تطالب الخارجية بإبعاد ترشيح السفراء عن المحاصصة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة امتداد النيابية، الثلاثاء، وزارة الخارجية بابعاد ترشيح السفراء عن التوافقية والمحاصصة السياسية واختيارهم وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة. وقال النائب عن الحركة احمد مجيد الشرماني في حديث صحفي، أن “السياسة الخارجية يجب ان تكون مهنية وبعيدة عن المصالح الشخصية والحزبية والقومية “. وأضاف أن “اختيار المرشحين لمنصب السفراء والمناصب الأخرى في السلك الدبلوماسي وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة”.وأشار إلى أن “المحاصصة السياسية كانت الكلمة الفصل في اختيار السفراء منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا.” وكانت النائبة عن كتلة صادقون النيابية زينب الموسوي قد دعت في وقت سابق، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فتح التحقيق بشأن اليات التعيينات في السفارات العراقية بالكامل، معتبرة إياها بأنها أحد أهم ملفات الفساد.

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