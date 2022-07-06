حركة امتداد تطالب بترشيح رئيس الحكومة المقبلة من قبل الشعب مباشرة

حركة امتداد تطالب بترشيح رئيس الحكومة المقبلة من قبل الشعب مباشرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت حركة امتداد، اليوم الأربعاء، على الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، وفق ما يتم تداوله في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي في حديث صحفي ، ، إنه “يتم تداول اسماء مقترحة لمن سينصب رئيسا لمجلس الوزراء خلال الحكومة القادمة، وهذا المنصب لن يكون أكثر من منصب شكلي فخري”.وبين العبيدي أنه “سيكون منصب فخري، لكونه سوف يدار عمليا من ادارة المكتب ومن شخصيات خلف الكواليس ومهما كانت الشخصية القادمة، ولهذا لا حل الا بانتخاب مباشر من الشعب لرئيس مجلس الوزراء تمكنه سياسيا”.

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