حركة امتداد تطالب بغلق السفارة الأمريكية في بغداد

حركة امتداد تطالب بغلق السفارة الأمريكية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، الخميس ، الحكومة إلى توجيه رسائل ومذكرات احتجاج للبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق والتي تدعم الكيان الصهيوني. وقال الركابي في حديث صحفي، إن “ما يحدث في غزة جريمة ضد الإنسانية وخرق للقوانين والمعاهدات الدولية بكل المقاييس “. وأضاف أن ” هناك مطالبات نيابية للحكومة بإرسال مذكرات احتجاج للبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق والتي تدعم الكيان الصهيوني “. وأشار إلى أن “اقل الواجب من الحكومة في هذه اللحظات المهمة والتاريخية هو غلق السفارة الأمريكية في العراق “. وكان عددا من النواب قد شرعوا حملة لجمع تواقيع لغلق السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد ردا على جرائم الكيان الصهيوني في غزة “.

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