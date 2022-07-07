حركة امتداد تعلن عدم مشاركتها بكتابة برنامج الحكومة التوافقية المقبلة

حركة امتداد تعلن عدم مشاركتها بكتابة برنامج الحكومة التوافقية المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حركة امتداد, الخميس , عدم مشاركتها بكتابة البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة, مبينا ان الحركة لديها قناعة تامة بان أي حكومة ستتشكل فانها اما توافقية او محاصصة.وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي في تصريح صحفي , ان ” الحركة لديها قناعة تامة بان أي حكومة مقبلة ستكون توافقية ومحاصصاتية ولذلك فان الحركة اعلن بشكل واضح وعلني باننا لن نشارك فيها وباي شكل من الاشكال ” .وأضاف ان ” الحركة أيضا سوف لن تشارك بكتابة البرنامج الحكومي حتى وان وجهت اليها الدعوة سواء بالكتابة او الاستئناس بالرأي لاعتقادنا بان أي حكومة توافقية سوف لن يكتب لها النجاح مهما كان طبيعة البرنامج الحكومي ” , مؤكدا ان ” الحركة سوف لن تنسحب من العملية السياسية وستكون لها مراقبة شديدة للبرنامج الحكومي وستعمل على محاسبة عدم تنفيذ أي فقرة من فقرات البرنامج المقبل ” .

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