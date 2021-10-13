حركة امتداد: زيادة عدد مقاعدنا النيابية إلى (13)

حركة امتداد: زيادة عدد مقاعدنا النيابية إلى (13)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق رئيس حركة امتداد علاء الركابي، اليوم الأربعاء، على ارتفاع عدد مقاعد الحركة من 10 إلى 13 مقعداً بعد العد والفرز اليدوي الذي اجرته مفوضية الانتخابات.وقال الركابي في تصريح صحفي، إنه “نتوقع بارتفاع عدد مقاعد حركة امتداد بعد إعلان النتائج النهائية حيث توجد نسبة كبيرة من المحطات قيد الفرز اليدوي”.وأضاف، أنه “في واسط وحدها توجد أكثر من 160 محطة قيد الفرز اليدوي فضلاً عن باقي المحافظات “مرجحاً أنه “بعد إعلان النتائج النهائية ستزداد أعداد مقاعد الحركة”.

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