حركة امتداد:(30) مليون دينار شهرياً صرفيات الدولة على النائب الواحد!

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عن امتداد حميد الشبلاوي، اليوم الثلاثاء، ان مانشر من أرقام حول رواتب ومخصصات مجلس النواب ونسب الحديث بها رئيس التحالف علاء الركابي هي أرقام واقعية .وقال الشبلاوي في حديث صحفي: “سنكاشف الشعب العراقي بكل صغيرة وكبيرة داخل اروقة مجلس النواب، وسنبين كل الحقائق والشعب هو الفيصل والكلام الاخير له لأننا حجمنا النيابي هو نتاج تصويت الشعب لأننا غير حزبيين”.وأضاف اننا “سنكون واقعيين ونوضح كل حيثيات التفاصيل التي يحاول اخفائها البعض لنكون واضحين مع المواطن” .هذا وكشف عضو حركة امتداد علاء الركابي عن امتيازات أعضاء مجلس النواب.وقال الركابي في بيان له “وعدناكم بالكشف عن هدر المال العام في رواتب ومخصصات المنصب والشهادة وبدل السكن والحمايات لأعضاء مجلس النواب كالاتي:
الراتب الاسمي ( 4 ) مليون
مخصصات منصب (2 ) مليون
بدل ايجار سكن ( 3) مليون
مخصصات الشهادة :-
دكتوراه 100% من الراتب الاسمي، ماجستير 75%، من الراتب الاسمي، البكالوريوس 45% من الراتب الاسمي، معهد 35% من الراتب الاسمي.