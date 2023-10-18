حركة حقوق تستغرب من عدم تمرير قانون مكافحة البغاء من قبل الحلبوسي

حركة حقوق تستغرب من عدم تمرير قانون مكافحة البغاء من قبل الحلبوسي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، اليوم الأربعاء،  رئاسة مجلس النواب مسؤولية تاخر تشريع قانون مكافحة البغاء . وقال الكرعاوي في حديث  صحفي ، إنه “وفي ظل توافر الكثير من العوامل التي استخدمت في غير مضامينها والتي تضمن للانسان العراقي الحرمات وصيانتها من الغزو الثقافي الغربي “. وأضاف أن “على الجميع ضرورة الاسراع بوضع قانون مكافحة البغاء على طاولة مجلس النواب وجدول اعماله لما لهذا الامر من الاهمية القصوى للحد من تهاوي أبنائنا في مستنقع البغاء ومن هنا اوجه الدعوة الى كل المؤسسات الدينية والقائمين عليها من رفع اصواتها للمطالبة بهذا الامر “، وأشار إلى أن “حقوق ستقف بكل قوة من اجل تشريع قانون مكافحة البغاء ونحمل كل ما يجري من ممارسات انحرافية وانتشارها الى قصور مجلس النواب ورئيسه لأنه المسؤول الاول عن تشريع هكذا قوانين تحفظ المجتمع من الابتعاد عن دينه واخلاقياته “. واتهم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اطرافا غربية بممارسة ضغوط لعرقلة تمرير قانون البغاء، مؤكدا أن القانون تم سحبه من بعض الأطراف لاحتوائه على مواد تعاقب الشذوذ الجنسي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *