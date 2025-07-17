حركة كردية:حكومة الإقليم مستمرة بالضحك على حكومة الإطار

حركة كردية:حكومة الإقليم مستمرة بالضحك على حكومة الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الخميس، عدم وجود ثقة بالحلول التي أعلنت عنها حكومة كردستان بشأن تسليم الإيرادات وإيجاد مخرج لملف الرواتب والازمة الراهنة.وقال حسن  في حديث صحفي، ان “الوضع المعيشي في إقليم كردستان وصل الى نقطة في غاية الخطورة لذلك هناك احتجاجات وتجمعات ومظاهرات ومن الممكن ان تؤدي هذه الاضطرابات الى نوع من الفوضى الشعبية ضد حكومة الإقليم”.وأضاف ان “المسؤولين في الحزبين الحاكمين لإقليم كردستان توجهوا الى بغداد من اجل إيجاد حلول للازمة الراهنة، كونهم لم يجدوا أي حلول إضافة الى الخوف من خروج الوضع عن السيطرة وحدوث انفلات امني داخل الإقليم”.وبين ان “اجتماع الأطراف السياسية في بغداد مع الوفد القادم من الإقليم في الأيام القليلة الماضية يأتي من اجل إيجاد حلول للازمة المالية، حيث اكد اجتماع المجلس الوزاري في كردستان ان الإقليم سيقبل بكل الشروط التي وضعتها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتسليم الواردات وغيرها من الأمور المالية، على الرغم من وجود ثقة بالحلول التي تم الإعلان عنها”.

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