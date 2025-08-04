حركة كردية:لماذا السوداني يتعامل مع الإقليم خارج قانون الموازنة؟؟!!

حركة كردية:لماذا السوداني يتعامل مع الإقليم خارج قانون الموازنة؟؟!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، عدم إمكانية السوداني التعامل مع الإقليم وفقا للاتفاقات السرية بينه وبين الأحزاب الحاكمة في كردستان، لافتا الى ان هكذا خطوة لن تكون في صالحه انتخابيا.وقال حسن في حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليس من صلاحياته التعامل بمزاجية في مسألة ارسال الأموال والرواتب او مجاملة الأحزاب الحاكمة في كردستان بناء على اتفاقيات سرية بينه وبين تلك الأحزاب”.وأضاف ان “السوداني مرشح من قبل الاطار التنسيقي للانتخابات المقبلة، حيث ان أي اتفاق سري مابين السوداني وتلك الأحزاب الحاكمة في كردستان فأن المحكمة الاتحادية ستتخذ قراراتها بهذا الخصوص”.وبين ان “اللعبة ستكون مكشوفة وواضحة في حال ذهاب السوداني نحو مجاملة أحزاب السلطة في الإقليم، وهذا الامر ستترتب عليه عواقب وإجراءات قانونية لاتخدم مصلحة الطرفين اطلاقا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *