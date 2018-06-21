حرمان عدنان درجال من ممارسة الانشطة الرياضية لمدة خمس سنوات

حرمان عدنان درجال من ممارسة الانشطة الرياضية لمدة خمس سنوات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، حرمان اللاعب الدولي السابق عدنان درجال من ممارسة الانشطة الرياضية لمدة خمس سنوات.وقال مصدر مطلع اليوم، ان “اتحاد الكرة قرر حرمان اللاعب الدولي السابق عدنان درجال من ممارسة العمل الرياضي لمدة خمس سنوات”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وكان اللاعب الدولي السابق عدنان درجال قد قدم شكوى لمحكمة الكاس ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب منعه وبعض اللاعبين الاخرين من الترشح في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة.وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده في 18 نيسان 2018، في العاصمة بغداد ، انه سيتوجه الى محكمة الكاس لتقديم شكوى هناك بخصوص العملية الانتخابية لرئاسة اتحاد الكرة.واضاف ان “العملية الانتخابية شهدت ابعاده عن الترشيح على رئاسة الاتحاد بسبب التثنيات برفقة ستة مرشحين اخرين على عضوية الاتحاد تم ابعادهم ايضا”.واوضح أن “نظام التثنية اخترعه اتحاد الكرة حيث لا توجد مادة صريحة حول ذلك”.

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